Dalle storie per bambini ai gialli lungo le strade di Campi Bisenzio: Edoardo Rossi, Jacopo Bacherini e i loro libri a “Lucca città di carta”

CAMPI BISENZIO – I due scrittori campigiani Jacopo Bacherini ed Edoardo Rossi, entrambi di professione dentista, ma con la passione per la scrittura, hanno partecipato alla manifestazione “Lucca città di carta”, che si è svolta al Real Collegio, all’interno delle mura della città dal 25 al 27 aprile. “Ci siamo divertiti tantissimo – raccontano – e abbiamo riscontrato risultati di gran lunga superiori alle nostre aspettative”. Entrambi non riescono a frenare il loro entusiasmo: “Non abbiamo solo venduto tante copie dei nostri libri, ma abbiamo conosciuto persone del settore che ci hanno invitati a partecipare a vari eventi e siamo stati anche “corteggiati” da più di una casa editrice”. Bacherini ha lanciato il suo ultimo libro intitolato “Mugello Horror Stories”, 24 racconti dell’orrore ognuno dei quali è ambientato in altrettante località del Mugello il 24 novembre. Oltre a consolidare il successo del suo giallo “Mistero a Bilancino”, ispirato a un fatto realmente accaduto intorno agli anni Sessanta; del suo libro per bambini “Le magiche avventure di Tessa” e, quasi inaspettatamente, anche di “Fumo lento”, un’ode alla pipa e a come questa sia stata un’ispirazione per alcune delle menti più brillanti della storia. Rossi dal canto suo ha proseguito con il successo dell’investigatore Gori, protagonista dei gialli ambientati proprio fra le strade di Campi Bisenzio. Di uno dei tre libri afferma addirittura di avere terminato tutte le copie in suo possesso. Tanto interesse anche per “La rete” e “L’incarico”, due spy story ricche di colpi di scena che hanno il darkweb come sfondo e anche per la sua ultima uscita, “L’Amour”, una storia d’amore e di amicizia con qualche pagina un po’ piccante. “Siamo alle prime armi, ma abbiamo constatato che ai lettori fa molto piacere confrontarsi direttamente con lo scrittore e hanno piacere se “racconti il libro” descrivendo personaggi e contorni. Ci vediamo alla nona edizione del Firenze Comics dove dovremmo riuscire a portare anche qualche novità”.