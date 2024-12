 Dall’inclusione alla partecipazione attiva sul territorio: festa di fine anno del Punto famiglie “Impronte”

CAMPI BISENZIO – La festa di fine anno del Punto famiglie “Impronte presso Villa Il Palagio: è quella che si è svolta ieri e che ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare la chiusura di un’annata ricco di attività, condivisione e partecipazione. “Un’opportunità – si legge in una nota – per promuovere l’importanza di spazi dedicati […]

CAMPI BISENZIO – La festa di fine anno del Punto famiglie “Impronte presso Villa Il Palagio: è quella che si è svolta ieri e che ha rappresentato un’occasione speciale per celebrare la chiusura di un’annata ricco di attività, condivisione e partecipazione. “Un’opportunità – si legge in una nota – per promuovere l’importanza di spazi dedicati all’inclusione, al supporto familiare e alla partecipazione attiva sul territorio. L’iniziativa è stata organizzata con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio e il supporto della Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest e della Cooperativa Sociale Di Vittorio”.

“Questa festa rappresenta un momento significativo per il nostro territorio e un esempio concreto di come la collaborazione, la partecipazione e la costruzione di reti possa generare valore e inclusione, – ha detto l’assessore al sociale Lorenzo Ballerini – il Punto famiglie “Impronte” svolge un ruolo fondamentale nel supporto alle famiglie e nella promozione di una cittadinanza attiva e solidale, valori su cui l’amministrazione comunale e tutta la SdS pone grande attenzione e su cui dobbiamo continuare a lavorare e investire”. Il Punto famiglie “Impronte”, frutto della collaborazione tra la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest e il privato sociale, si pone l’ obiettivo di sostenere e valorizzare il ruolo sociale, educativo e di cura delle famiglie in tutte le fasi del ciclo di vita. Il servizio è dedicato ai cittadini del territorio della SdS Fiorentina Nord-Ovest, tra cui singoli individui, coppie, famiglie, genitori, nonni, scuole, operatori del settore, associazioni e gruppi organizzati.

Il Punto Famiglie nasce per rispondere ai bisogni del territorio, offrendo uno spazio dove famiglie e individui possono trovare supporto, partecipare attivamente alla comunità e promuovere pratiche di solidarietà e inclusione. È un punto di riferimento che si costruisce insieme alle famiglie, promuovendo partecipazione attiva e cittadinanza solidale per il benessere di tutta la comunità. Alla festa, insieme a molte famiglie e singoli, hanno partecipato e sono intervenuti Tirsa Tilenni Responsabile Centro Affidi, Lorenzo Ballerini assessore politiche sociali comune Campi Bisenzio, Andrea Francalanci Direttore SdS Fiorentina Nord Ovest, Yuna Kashi Zadeh assessore politiche sociali, Lorella Masini vicepresidente cooperativa sociale onlus G. Di Vittorio, Loredana Spaccaterra psicoterapeuta e terapeuta familiare e coordinatore metodologico di Impronte Punto Famiglie.