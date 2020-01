Dallo stadio al Centro commerciale di via Palagetta: parola all’assessore Di Fede

CAMPI BISENZIO – Sono stati tre gli argomenti trattati con l’assessore all’urbanistica e vice-sindaco del Comune di Campi, Giovanni Di Fede: la questione del nuovo stadio, il progetto per la realizzazione di un nuovo Centro commerciale (a “marchio” Coop, ancora c’è l’ufficialità, e di cui si parlerà oggi, giovedì 25 gennaio, in consiglio comunale) e il punto vendita Eurospin in via Barberinese con i lavori che sembrano essere ripresi proprio in questi giorni. Partiamo dallo stadio: “Se dovessi dire che ci sono delle novità importanti, non avrei problemi a farlo. La proposta di Campi è sempre “sul tavolo” così come c’è ancora interesse da parte della proprietà della Fiorentina insieme al recupero dell’area Mercafir (proprio ieri la commissione urbanistica del Comune di Firenze ha dato l’ok alla variante, n.d.r.) e il restyling del Franchi. Escluderei l’ipotesi delle ex caserme mentre per quanto riguarda Sesto e Scandicci, nessuno sa il peso specifico concreto di entrambe le ipotesi. Diversa, ancora più diversa, l’opzione di Castello, già avanzata negli anni della famiglia Della Valle alla guida della società viola: da allora sono successe tante cose, compreso un Masterplan dell’aeroporto di cui ancora non si sa quanto potrebbe influire”.

Passate al vaglio le varie “voci”, l’assessore Di Fede guarda oltre: “Sarebbe importante, invece, che il sindaco della Città metropolitana convocasse un tavolo dove ridiscutere, tutti insieme, delle varie funzioni e dei progetti che riguardano quest’area. Come amministratore del Comune di Campi, ci tengo a dire che questa non è assolutamente una “landa desolata” e che, semmai, il problema delle infrastrutture riguarda tutti, da questa amministrazione comunale alla Regione Toscana. Noi siamo pronti a fare la nostra parte: Campi può garantire 38 ettari di terreno, la possibilità di realizzare 7.000 posti auto e un punto ricettivo commerciale, oltre al raddoppio di via Allende, con tutte le autorizzazioni a costruire disponibili in un anno. Così come saremmo contenti se ci fosse il restyling del Franchi e curiosi di sapere come andrebbe a finire il recupero ipotizzato dell’area Mercafir”.

Oggi, come già detto in precedenza, in consiglio comunale si parlerà del progetto del nuovo Centro commerciale nella zona di via Palagetta ma anche della petizione arrivata in Comune e corredata da oltre 300 firme, che chiede invece di fare un passo indietro, ovvero di ritirare il progetto. “Da parte nostra – spiega Di Fede – siamo convinti di un intervento in un’area che non presenta offerte commerciali. Ma ci tengo a ribadire che non si tratta “soltanto” di un intervento di tipo commerciale, su una superficie complessiva che è di 46.000 metri quadrati. Ci saranno qualità e quantità: il Centro commerciale interesserà una superficie di 7.000 metri quadrati ma sarà al centro di un progetto complessivo di riqualificazione di tutta la zona, con verde attrezzato, la sistemazione dell’area esterna al punto vendita, la ridefinizione dell’assetto viario e una serie importante di vasche di compensazione e di laminazione che interesseranno invece una superficie di 26.000 metri quadrati. Per quanto riguarda invece il supermercato di via Buozzi, non è detto che venga dismesso purché questa sia l’occasione per pensare a una ristrutturazione di tutta l’area”.

Per quanto riguarda infine l’area di via Barberinese dove sorgerà il supermercato Eurospin, “le opere a servizio dell’amministrazione comunale – conclude Di Fede – sono già state realizzate su una superficie di 1.200 metri quadrati che sarà appunto di Eurospin mentre gli altri 1.200 metri quadrati saranno suddivisi fra altre tre o quattro offerte commerciali. Mi lasci aggiungere infine che il 13 febbraio sarà portato in adozione il Piano strutturale mentre il Piano operativo è già stato avviato ed entro gennaio del 2021 il Comune di Campi sarà dotato di nuovi strumenti urbanistici, dove la parola d’ordine è semplificazione, dopo quelli del 2004”.

Pier Francesco Nesti