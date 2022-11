Dall’unione di commercio e associazionismo una rotonda tutta nuova per Ginestra Fiorentina

LASTRA A SIGNA – Hanno partecipato anche il sindaco Angela Bagni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni domenica scorsa all’inaugurazione della rinnovata rotonda stradale a Ginestra Fiorentina in via di Redipuglia. Lo spazio è stato riqualificato e valorizzato dal Centro Commerciale Naturale “In Centro a Ginestra” insieme alle associazioni “Un paese ritrovato”, Humanitas Scandicci sezione […]

LASTRA A SIGNA – Hanno partecipato anche il sindaco Angela Bagni e l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni domenica scorsa all’inaugurazione della rinnovata rotonda stradale a Ginestra Fiorentina in via di Redipuglia. Lo spazio è stato riqualificato e valorizzato dal Centro Commerciale Naturale “In Centro a Ginestra” insieme alle associazioni “Un paese ritrovato”, Humanitas Scandicci sezione di Ginestra Fiorentina, Associazione Genitori, Circolo Teatro Mcl Ginestra e Circolo Arci Arturo Toscanini e grazie al supporto di Milli Escavazioni, Baldacci giardiniere e di privati cittadini. In particolare sono state piantumate oltre 500 piante decorative come rose, rosmarino, ginestra, ulivi.

All’interno della rotonda è stato lasciato uno spazio vuoto dove periodicamente verranno inserite installazioni e pannelli informativi delle iniziative e manifestazioni che vengono organizzate nella frazione. Ricordiamo che, grazie a un accordo con la Città Metropolitana di Firenze, il CCN In Centro a Ginestra ha in gestione le tre rotonde stradali nei pressi della frazione e l’intenzione è non fermarsi qui ma intervenire anche sulle altre per migliorare il decoro della viabilità di ingresso alla frazione.