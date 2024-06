Daneri (“Prato merita”): “Sconfitta netta, non posso che prenderne atto”

PRATO – “E’ un risultato elettorale per noi molto negativo, al di sotto anche delle peggiori aspettative. Sapevo che la nostra sarebbe stata una corsa in salita ma i tanti attestati di stima e incoraggiamento nel corso della campagna elettorale avevano lasciato sperare che il nostro messaggio fosse passato, anche in minima parte. Invece non […]

PRATO – “E’ un risultato elettorale per noi molto negativo, al di sotto anche delle peggiori aspettative. Sapevo che la nostra sarebbe stata una corsa in salita ma i tanti attestati di stima e incoraggiamento nel corso della campagna elettorale avevano lasciato sperare che il nostro messaggio fosse passato, anche in minima parte. Invece non è stato così. La nostra proposta non è stata presa in considerazione, quindi è stata una proposta sbagliata”: lo dice Mario Daneri, che era candidato sindaco per la lista “Prato merita” e che poi aggiunge: “L’estrema polarizzazione del voto, accentuata dalle contemporanee elezioni europee, ha penalizzato il nostro tentativo di presentare una proposta autonoma dai due blocchi, sostenuta da quattro forze politiche di area liberaldemocratica e riformista con la specificità di una componente civica che io per primo ho rappresentato. Prendo atto del risultato, ringrazio tutti coloro che hanno fatto fiducia a me e alla mia lista, tutti i candidati in lista, i partiti che hanno sostenuto la mia candidatura e gli amici e conoscenti che ci hanno aiutato in questi tre mesi di duro lavoro. Complimenti infine a Ilaria Bugetti, davvero molto brava nel condurre una campagna elettorale vincente. Non mi resta che augurarle buon lavoro per il bene della nostra città”.