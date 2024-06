Daneri (“Prato merita”): “Un voto al buonsenso e al pragmatismo. Saremo decisivi per il governo della città”

PRATO – Oltre cinquecento persone hanno accompagnato il saluto del candidato sindaco Mario Daneri e della lista “Prato merita”, ieri sera, martedì 4 maggio, a Prato city. Non è stata proprio una chiusura della campagna elettorale, ma un momento per festeggiare con simpatizzanti e sostenitori e suonare la carica per il rush finale. “Ringrazio tutti per quello che avete fatto fino ad oggi e per essere con me stasera ma vi dico che c’è bisogno di un ultimo grande sforzo. Moltiplichiamo le nostre forze da qui al momento del voto, c’è ancora tempo per convincere gli indecisi, per far passare il nostro messaggio”, ha sottolineato Daneri. E il messaggio è quello di una “forza centrale che riequilibri coalizioni di destra e sinistra sempre più spostate alle estremità. Noi predichiamo moderazione, buonsenso, concretezza – ha sottolineato ancora il candidato sindaco di ‘Prato merita’ -. Questa è la proposta politica mia e delle forze che mi sostengono – Azione, Italia Viva, Libdem e Psi – che poggia su un programma molto articolato, che abbiamo spiegato ai cittadini in tante occasioni. Sono convinto che gli elettori sapranno scegliere fra le opzioni in campo e premieranno la bontà e serietà delle nostre indicazioni – ha aggiunto Daneri che ha poi chiuso con una nota più squisitamente politica -. Esiste un’area liberaldemocratica e riformista unita, autonoma rispetto a destra e sinistra, con l’ambizione di giocare un ruolo decisivo per la Prato del futuro. Siamo pronti, possiamo essere decisivi per il governo della città”.