Daniela balla e vince nel ricordo del marito. E lo “riporta” a Vienna, dove avrebbe voluto essere in pista per l’ultima volta

SIGNA – Quando ha ballato a Vienna (nonostante fosse stata “vittima” di molteplici acciacchi e una gara preparata in pochissimo tempo), in compagnia di Alessandro Lippi, Daniela Ristori, tecnico di stanza sportiva Midas – ASC – OPES e insegnante di ballo con la Polisportiva Donizetti a Signa, ha mantenuto la promessa fatta a suo marito, Oscar Conte, scomparso prematuramente nell’agosto del 2021 dopo una breve malattia. Una malattia che gli era stata diagnosticata nel novembre del 2018 e che, gioco forza, ha spezzato di netto il suo impegno – e il suo “amore” – come ballerino, istruttore di ballo e giudice di gara. Tuttavia, nonostante le cure, le chemio e le forze che piano piano diminuivano, il suo ultimo sogno sarebbe stato quello di tornare a ballare a Vienna nel palazzo del Rathaus. Un sogno che purtroppo non si è potuto concretizzare anche perché, a causa del Covid, la gara in programma è stata prima rinviata ad aprile, poi a luglio e infine a novembre del 2020. Per essere cancellata e rinviata al 26 luglio 2021. In tutti questo Oscar e Daniela hanno provato a continuare ad allenarsi, pur sapendo che il tempo a disposizione era sempre meno. “A luglio – racconta la moglie – Oscar avrebbe voluto fare ugualmente quel viaggio a Vienna, per rivedere un’ultima volta la città, ma purtroppo non è stato possibile”. La malattia non gli ha lasciato scampo e il 22 agosto 2021 “ha iniziato a ballare in cielo” con la sua divisa, fortemente voluta per l’ultimo viaggio: giacca di velluto, camicia, pantalone e scarpe da ballo. “Nel mio cuore la ferma decisione di preparami con il nostro giovane maestro Alessandro per riportare Oscar in quella città che per lui era magica, Vienna, indossando l’abito da ballo che mi aveva comprato”. E così è stato: “Dopo due anni, convivendo con un profondo dolore per la sua assenza e superando una spalla rotta, un gomito infortunato per caduta e varie problematiche di salute, mi sono preparata in due mesi per partecipare alla gara “Amazing Vienna Proam” del 25 novembre scorso riportando ottimi risultati (prima classificata VL e seconda classificata tango Slowfox e quick step, semifinale Valzer viennese). E lui era sicuramente con me”. Tutti risultati importanti, ma mai quanto quello di “aver fatto ballare” suo marito Oscar un’altra volta.

P.F.N.