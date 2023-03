Daniela Pancani nuova responsabile di Azzurro Donna Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Daniela Pancani è la nuova responsabile di Azzurro Donna Sesto Fiorentino. A margine dell’evento di Forza Italia svoltosi a Prato “10 (+2) ragazze per noi”, Daniela Pancani ha ricevuto le deleghe dalla coordinatrice regionale di Azzurro Donna Rita Pieri e dalla coordinatrice provinciale Cinzia Pandolfi. “Insieme al coordinatore provinciale Paolo Giovannini, ho il piacere di accogliere nel coordinamento comunale Daniela Pancani come nuova responsabile di Azzurro Donna a Sesto – ha detto Marco Allegrozzi, coordinatore di Forza Italia Sesto Fiorentino – Daniela rientra in Forza Italia con tanta voglia di fare, in un ruolo in cui esalterà la sua sensibilità verso tante tematiche importanti che riguardano la nostra società”.

“La donna ha un ruolo importante nella nostra società, in tutti gli ambiti di vita quotidiana (sociale, familiare, politico e nel lavoro) – ha aggiunto Daniela Pancani – e il suo ruolo rimanda all’Archetipo della Grande Madre che in psicoanalisi riveste una funzione importante, caratterizzata da pietà e misericordia, colei che nutre e che inizialmente fuso con il suo corpo poi favorisce differenziazione. Da questi concetti si comprende quanto sia vitale e potente il ruolo della donna nella nostra società, in modo particolare nelle dinamiche di gruppo e nella risoluzione strategica dei conflitti. La presenza di una donna in una situazione di conflitto relazionale ha un importante funzione di de-escaletion nelle dinamiche che possono diventare anche di natura violenta, di comprensione, di lettura della realtà e di problem solving”.

“Forza Italia rimane un partito cardine del centrodestra, anche a Sesto, – conclude Allegrozzi – prova ne é la fiducia e collaborazione in essere con le altre forze del centrodestra attualmente rappresentate in consiglio comunale”.