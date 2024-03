Daniele Baratti: “Velocizzare i rimborsi Imu”

CALENZANO – Velocizzare i rimborsi Imu è quanto chiede, in una nota il candidato sindaco del centrodestra Daniele Baratti che ha presentato una interpellanza durante l’ultimo consiglio comunale. “Chiediamo di accelerare con i rimborsi dice Baratti – Daniele Baratti – Ad oggi solo la metà dei contribuenti che hanno effettuato pagamenti in maniera spontanea ha […]

CALENZANO – Velocizzare i rimborsi Imu è quanto chiede, in una nota il candidato sindaco del centrodestra Daniele Baratti che ha presentato una interpellanza durante l’ultimo consiglio comunale. “Chiediamo di accelerare con i rimborsi dice Baratti – Daniele Baratti – Ad oggi solo la metà dei contribuenti che hanno effettuato pagamenti in maniera spontanea ha avanzato richiesta di rimborso, mentre solo il 40% delle famiglie che hanno pagato in seguito ad accertamento ha presentato la richiesta”.

Baratti sulla vicenda dei rimborsi Imu ha presentato una interpellanza nell’ultimo consiglio comunale: “L’amministrazione deve concludere l’istruttoria per i pagamenti spontanei e concentrarsi su quelli accertati. E’ importante ricordare che il completamento dell’istruttoria non coincide necessariamente con l’invio della lettera di comunicazione del rimborso, poiché l’amministrazione ha 180 giorni di tempo dall’invio per procedere al rimborso. Dei 64 pagamenti spontanei, solo 47 sono stati accolti, mentre 10 sono stati respinti e 7 sono ancora in fase di istruttoria. È urgente che l’amministrazione acceleri i processi di rimborso, considerando che i cittadini stanno pagando gli interessi sulle somme da restituire, con un tasso che quest’anno è del 2,5% e che nel 2023 è stato del 5%”.

Secondo Baratti “è altrettanto preoccupante il fatto che la somma inserita in bilancio sarà utilizzata anche per il rimborso di altri tributi comunali, riducendo l’importo disponibile per i rimborsi dell’Imu. Però, come abbiamo visto con l’ultima variazione di bilancio, i soldi quando vogliono li trovano: incremento di 39.0000 euro nel programma attività culturali e interventi diversi nel settore cultura. Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di agire con tempestività per risolvere questa situazione, garantendo un processo di rimborso efficiente per tutti i cittadini coinvolti”.