Daniele Lorini candidato sindaco per Rifondazione

SESTO FIORENTINO – Daniele Lorini, 28 anni laureando in fisica al Polo scientifico di Sesto Fiorentino è il candidato sindaco di Rifondazione per le prossime amministrative di ottobre. “Sentivamo la necessità di costruire un percorso di Sinistra dopo che ci siamo distaccati dal progetto unitario inizialmente fatto con il sindaco Falchi – dice Lorini – progetto interrotto quando Falchi ha aperto al PD”. All’interno della lista di Rifondazione ci sono “iscritti a Rifondazione – precisa Lorini – e anche persone che fanno parte della società civile e chi proviene da movimenti”. Capolista è Francesco Arrighetti, 33 anni operatore socio sanitario. “Siamo qui per far capire ai sestesi che bisogna scegliere e noi l’abbiamo fatto abbiamo scelto di correre da soli, contro la scelta di apertura al PD – dice Arrighetti – l’obiettivo è creare in consiglio comunale una opposizione che costruisca una scelta di classe”. Tra i candidati in lista anche Mariangela Sirca legata ai movimenti contro l’inceneritore e contro l’aeroporto e che dice “mi sento come una naufraga che ha trovato un salvagente”.

Per il programma, spiega Lorini, “faremo un passaggio con i nostri candidati per costruire un programma da presentare alla popolazione”. Intanto ci sono alcuni punti fermi oltre alla contrarietà all’ampliamento dell’aeroporto fiorentino. “La mobilità è un punto su cui lavorare – dice il consigliere comunale di Campi Bisenzio di Campi a Sinistra Lorenzo Ballerini – basti pensare che per arrivare a Sesto Fiorentino da Campi Bisenzio, comuni confinanti, con i mezzi pubblici occorre almeno un’ora e mezzo. Per la mobilità serve un ragionamento complessivo che superi i confini e coinvolga l’intera Piana, occorrono i collegamenti con stazioni e la necessità di una rete di collegamento di mobilità dolce tra i comuni”.

La lista di Rifondazione è composta da: Francesco Arrighetti, Graziano Staino, Giada Funghi, Claudia Baldini, Francesca Bellucci, Silvia Benini, Paolo Emiliano Bertelli, Fulvia Bilanceri, Rosella Chiti, Cosimo Ciofalo, Fabio Cocchi, Matteo De Lucia, Massimo Doni, Laura Funghi, Francesca Giambi, Giuseppe Iannello, Alessandra Il Grande, Mario La Russa, Serena Maoggi, Livio Mussi, Carlotta Raspanti, Antonio Russo, Nello Sarchi, Mariangela Sirca