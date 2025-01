Danneggiata la casetta dei libri di via Ponchielli

CALENZANO – Dopo l’atto vandalico nei confronti della casetta dei libri collocata nei giardini di via Ponchielli al Nome di Gesù e dopo la lettera aperta inviata dall’associazione Amici di Civica che si occupano dii rifornire le casetta, interviene anche la responsabile della biblioteca comunale. “Condividiamo la rabbia e lo sdegno di Amici di CiviCa – commenta la responsabile della biblioteca comunale, Francesca Meoli – per l’ennesimo atto di vandalismo che ha colpito la casetta dei libri nel giardino al Nome di Gesù. Questo nuovo episodio di inciviltà ci spinge a credere ancora più intensamente all’importanza della lettura e dei libri come strumenti di libertà e crescita collettiva. Il nostro impegno sarà ancora più incisivo e insieme ad Amici di Civica e a tutte le associazioni del territorio continueremo a portare bellezza e cultura a Calenzano”.

Le strutture in legno, una in via Ponchielli e una in via Faggi, sono state installate nel 2022 grazie a un progetto a cura dell’associazione Apab di Firenze in collaborazione con l’associazione Aleteia di Firenze nell’ambito del progetto MeF (Mediazione, attività riparativa e formazione), rivolto a minori e adulti in messa alla prova, realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze. La casetta è stata trovata danneggiata dai volontari di Amici di CiviCa nei giorni scorsi, con ante rotte e scaffali divelti. “Rovinare un bene comune – dichiara il vicesindaco con delega alla cultura, Martina Banchelli – è un atto da condannare perché arreca un danno a tutta la comunità. In questo caso dispiace doppiamente perché non si tratta della prima volta che la piccola biblioteca nel giardino viene presa di mira. La struttura sarà riparata e ci attiveremo per la sistemazione. I libri e la cultura aiutano a comprendere la realtà che ci sta intorno e a riflettere: il modo migliore di rispondere a gesti di questo tipo è proprio organizzare iniziative culturali e di promozione alla lettura, cosa che faremo, coinvolgendo la biblioteca e gli Amici di CiviCa”.