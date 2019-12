Danneggiata nella notte una colonia felina

SESTO FIORENTINO – Cucce in legno distrutte, ciotole rovesciate e croccantini dispersi sul terreno, alcune casette divelte: è questo il risulta di una notte di danneggiamenti da parte dei soliti ignoti in una delle colonie feline del comune di Sesto Fiorentino. Questa mattina, le volontarie che si occupano di curare le colonie, appena arrivate sul posto si sono rese conto dei molti danni provocati forse da chi non sopporta gli animali. Le casette utilizzate per il ricovero dei gatti sono state divelte o distrutte dopo essere state scaraventate sulla strada. Le volontarie si sono rimboccate le maniche cercando di rimettere in ordine gli oggetti e le attrezzature della colonia felina, ma rimane la rabbia. “Purtroppo – dicono alcune di loro – non è la prima volta che accade questo. Quando veniamo a controllare e accudire gli animali molte volte troviamo danneggiamenti sia alle ciotole sia alle casette. Ieri, domenica 22 dicembre, quando siamo venuti a controllare era tutto a posto, mentre questa mattina abbiamo trovato i manufatti danneggiati”. I gatti che girano nella colonia felina comunale vandalizzata questa notte, sono nove. Le volontarie avevano chiesto al Comune di poter installare le telecamere. “Ci saremmo accollate le spese – precisano le volontarie – e questo perchè il Comune deve avere a cuore il benessere degli animali randagi come i gatti delle colonie anche perchè sono, come si sul dire, i ‘gatti del sindaco’”.