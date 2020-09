“Dannunziana”, un viaggio alla ricerca della bellezza e del coraggio con la compagnia Mald’Estro

SIGNA – Da un lato la fiera (che ha preso il via ieri sera e che proseguirà fino al 9 settembre), dall’altro “Le Signe Art Festival” che prosegue a pieno ritmo. Come conferma l’appuntamento di domenica prossima, 6 settembre, alle 21 presso il palazzo comunale di Signa dove andrà in scena “Dannunziana”, uno spettacolo creato […]

SIGNA – Da un lato la fiera (che ha preso il via ieri sera e che proseguirà fino al 9 settembre), dall’altro “Le Signe Art Festival” che prosegue a pieno ritmo. Come conferma l’appuntamento di domenica prossima, 6 settembre, alle 21 presso il palazzo comunale di Signa dove andrà in scena “Dannunziana”, uno spettacolo creato e diretto da Alessandro Calonaci. Durante la serata saranno presenti e si alterneranno, insieme a Calonaci, gli attori e le danzatrici della compagnia Mald’Estro: Mery Nacci, Sauro Artini, Dania Nassini, Matteo Caioli, Christian Vertucci, Cristina Poli, Elena Palloni e Sonia Fiaschi. “E’ una serata – dice Alessandro Calonaci, direttore artistico de Le Signe Art Festival e capocomico della compagnia Mald’Estro – fortemente voluta dal sindaco di Signa Giampiero Fossi. E io con i miei fidi attori e danzatori affronteremo un periglioso viaggio alla ricerca della bellezza e del coraggio guidati dalla luce del divino D’Annunzio. In Toscana, però, la bellezza ha da sempre un sorriso beffardo. D’altra parte, il Vate, l’artista per eccellenza, scandaglia l’animo umano e la vita presenta una tavolozza di colori che vanno dal tragico all’estremamente comico. E io ed i miei non possiamo sottrarci da questa verità”. Per partecipare all’evento è gradita la prenotazione al numero di telefono 331 4363218 o all’indirizzo e-mail [email protected]