Dante al Museo del Figurino

CALENZANO – Dante arriva al Museo del Figurino Storico. Il primo appuntamento è l’11 giugno festa di S.Barnaba e anniversario della battaglia di Campaldino a cui prese parte lo stesso Dante in veste di fediere guelfo fiorentino. Alle 16.30 verrà inaugurata la mostra “Dante a Campaldino” a cura dell’Associazione La Condotta e AFBIS-Associazione Fiorentina Battaglie in Scala che per l’occasione esporrà il plastico rappresentante proprio la battaglia di Campaldino del 1289. Dalle 16:30 il Museo del Figurino propone visite guidate alla mostra (fino alle 17) e alle 17 piccola attività gratuita per bambini a tema dantesco massimo 20 bambini prenotazione obbligatoria.

Dalle 18.30 l’associazione Borgo Antico proporrà nel giardino nel Castello l’apericena con menù fisso costo 10 euro a persona, bambini gratis. Alle 20.30 si terrà una conferenza dal titolo “Dante a Campaldino” all’Altana, con lo storico Niccolò Capponi per illustrare l’aspetto militare della battaglia di Campaldino, Mario Venturi per l’Associazione La Condotta parlerà dell’Araldica e del modellismo legato a tale evento.

Domenica 13 giugno si terrà il secondo appuntamento di “Domeniche al Museo” con il mondo degli antichi Greci. Per l’evento “Domeniche al Museo” prenotarsi al link https://www.museofigurinostorico.it/domeniche-al-mufis/ Per prenotarsi agli eventi contattare via mail il seguente indirizzo museofigurinostorico@atccalenzano.it o telefonando all’ATC 0550502161 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.