“Dante: l’intervista impossibile” di Metropolis Teatro

SESTO FIORENTINO -In occasione del 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Metropolis Teatro propone uno spettacolo dedicato al Sommo Poeta. Si tratta di “Dante : l’intervista impossibile” spettacolo scritto e diretto da Emanuele Levantino in scena al circolo Acli Gl’Incontri di via Gramsci il 23 giugno alle 21.15. Lo spettacolo, si legge in una […]

SESTO FIORENTINO -In occasione del 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Metropolis Teatro propone uno spettacolo dedicato al Sommo Poeta. Si tratta di “Dante : l’intervista impossibile” spettacolo scritto e diretto da Emanuele Levantino in scena al circolo Acli Gl’Incontri di via Gramsci il 23 giugno alle 21.15.

Lo spettacolo, si legge in una nota di Metropolis Teatro “corre in bilico tra le profonde analisi dei testi e le critiche letterarie sul Poeta Divino e la comica e surreale ambientazione dello spettacolo stesso. Dante sarà infatti introdotto da un presentatore orgogliosamente ignorante e da una professoressa impacciata ed in perenne disagio”.

Con Emanuele Levantino, in scena saranno: Tommaso Parenti e Chiara Meriggi con la partecipazione in video di Lorenzo Bittini ed Ilaria Ulivieri. Prenotazioni: spaziometropolis@gmail.com. Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio da COVID-19.