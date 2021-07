Dante Lirico Game in piazza Vittorio Veneto

CALENZANO – “Dante Lirico Game” è il titolo dello spettacolo in programma domani, 9 luglio, alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto. La serata nell’ambito di Calenzano Estate è organizzata in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il portale istituzionale del Comune www.comune.calenzano.fi.it. Uno spettacolo su Dante, il bambino, il […]

CALENZANO – “Dante Lirico Game” è il titolo dello spettacolo in programma domani, 9 luglio, alle 21.30 in piazza Vittorio Veneto. La serata nell’ambito di Calenzano Estate è organizzata in collaborazione con il Maggio Musicale Fiorentino. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il portale istituzionale del Comune www.comune.calenzano.fi.it.

Uno spettacolo su Dante, il bambino, il ragazzo, l’uomo, innamorato della vita, della letteratura, dall’amore, della filosofia e del buon governo. Quattro attori, un cantante, un ensemble orchestrale, un piccolo teatro di legno e poi costumi, musica, libri, balocchi e gingilli medioevali. Ecco Dante Game, un gioco serio, come seri sono sempre i giochi che richiedono attenzione e che coinvolgono ed interagiscono in maniera attiva con gli spettatori, siano essi grandi o piccini. In scena quattro attori su un testo scritto da Manu Lalli che ha curato anche la regia. Musica di Luca Giovanni Logi, scene di Daniele Leone.