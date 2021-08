“Dante Lirico Game” nel cortile della Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – Martedì 31 agosto alle 18 nel cortile della Biblioteca Ragionieri a Doccia si terrà “Dante Lirico Game”. “Dante Lirico Game” è, nel 700° anno dalla morte di Dante Alighieri, uno spettacolo di ‘Venti Lucenti’ col Maggio Musicale Fiorentino e nell’ambito del ‘Maggio metropolitano’ su Dante: il bambino, il ragazzo, l’uomo, innamorato della vita, della letteratura, dall’amore, della filosofia e del buon governo.

Quattro attori, una cantante, un ensemble orchestrale, un piccolo teatro di legno e poi costumi, musica, libri, balocchi e gingilli medioevali.

Ecco “Dante Game”, un gioco serio, come seri sono sempre i giochi che richiedono attenzione e che coinvolgono in maniera attiva gli spettatori, siano essi grandi o piccini. La colonna sonora dello spettacolo si ispira alla musica del repertorio lirico e sinfonico che, come tutte le grandi creazioni dell’umanità, riesce a svelare l’immensa capacità di evocazione dei sentimenti attraverso le note dei suoi compositori. Uno spettacolo ironico, ma anche malinconico, che in poco più di un’ora racconterà al pubblico, fra burle, giullari e mecenati, signori e Signorie, diavoli e diavolerie, poeti del Dolce Stil Novo e belle madonne fiorentine, Guelfi e Ghibellini, l’avventurosa vita di uno dei più grandi poeti della storia. L’uomo che ha contribuito più di ogni altro alla creazione della lingua italiana e all’invenzione di un altro mondo “visivo e incisivo” che è diventato parte fondamentale del nostro comune intendere l’aldilà. Un visionario, un artista straordinario, che nel mezzo del cammin di ogni nostra singola vita è ancora capace, dopo settecento anni, di guidarci alla scoperta, non solo dei suoi incredibili viaggi, in mondi sconosciuti costruiti con le parole, ma anche dentro alle nostre stesse esperienze di vita. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili nel rispetto delle normative anti Covid. È consigliato prenotarsi al numero 055.4496851