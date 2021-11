Danza, al Teatro delle Arti la quinta edizione del Moving Stories Festival

LASTRA A SIGNA – Venerdì 19 novembre il Teatro delle Arti apre alla danza in occasione del Moving Stories Festival, a cura di Paola Vezzosi e Compagnia Adarte. Giunto alla quinta edizione, Moving Stories Festival ha infatti l’obiettivo di diffondere il linguaggio della danza contemporanea nella sua valenza di mezzo comunicativo universale e di stimolare l’interesse e l’amore per la letteratura.

La serata – inizio alle 21 – è dedicata alle compagnie ospiti, con coreografie ispirate a testi letterari che vanno dalla mitologia greca, alle scritture sacre: Compagnia degli Istanti/Compagnia Simona Bucci (Firenze) presentano “Intimo Abitare” di e con Anna Balducci, in cui frammenti di memoria, abitazioni fragili, nascondigli dimenticati, piano piano affiorano, riemergono, si offrono a uno sguardo, a un ascolto, aprendosi alla luce come tiepide finestre. Da Milano la Dancehaus Company con lo spettacolo “24,42 Vegliate dunque” di Matteo Bittante: una parabola notturna che culmina in una nuova alba, in accordo con l’omonimo passo 24,42 del Vangelo secondo Matteo che recita: “Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà”. La Compagnia Francesca Selva presenta “Oppio 2.0”, solo ispirato alla figura mitologica di Demetra, antica dea greca della natura e delle messi, simbolo dell’energia materna archetipica.

Si accede con Green Pass. Biglietti 13, 11 e 8 euro, riduzioni per over 65, under 26, soci Coop, soci BCC, soci Biblioteca Comunale, soci Arci e Amici del Museo Caruso. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita, compresa la Coop di Lastra a Signa. Info e prenotazioni tel. 055 8720058 – biglietteria@tparte.it. Resi_Dance è un progetto a cura della Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci al Teatro delle Arti nell’ambito dei Teatri di Residenza. Informazioni 055 8720058 – www.tparte.it – biglietteria@tparte.it – Facebook Teatro Delle Arti Lastra Instagram Teatrodellearti_lastra