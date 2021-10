Dario e Giulia, l'”Eterna immagine” è quella delle emozioni. In un brano tutto da vedere, tutto da ascoltare

SIGNA – Condividono la stessa passione per la musica (e più in generale per l’arte e il mondo dello spettacolo), sono amici e per un periodo di tempo hanno lavorato anche insieme. Impossibile che non si generasse un’alchimia perfetta. Quell’alchimia che Dario Bruschi e Giulia Martini trasmettono attraverso “Eterna immagine”, uno dei brani che fanno […]

SIGNA – Condividono la stessa passione per la musica (e più in generale per l’arte e il mondo dello spettacolo), sono amici e per un periodo di tempo hanno lavorato anche insieme. Impossibile che non si generasse un’alchimia perfetta. Quell’alchimia che Dario Bruschi e Giulia Martini trasmettono attraverso “Eterna immagine”, uno dei brani che fanno parte dell’album “Tra alti e bassi” e che è disponibile in tutti i principali digital store. Una collaborazione artistica che ha mosso i primi passi in occasione del musical “La voglia di amare”, andato in scena con la regia di Antimo Verrengia, ex ballerino della famosa “Compagnia della Rancia”, al Teatrodante Carlo Monni con la compagnia “Miktos”.

E che è sfociata in tanti progetti – altri vedranno la luce nei prossimi mesi – che hanno regalato altrettante soddisfazioni. E se per Dario “lo scrivere” è un modo “’per esprimere – racconta – alcune cose successe nella prima parte della sua (pur giovane) vita”, Giulia ha sempre trasmesso le proprie emozioni grazie alla voce. Una voce che anche in questo singolo “racconta” molto insieme ovviamente alle parole di Dario, in un video di cui è anche regista: “Quando sfiorirà la bellezza, rimarrà la tua eterna tenerezza… A illuminare i nostri giorni grigi, la nostra voce fra i nostri litigi”.

Quella tenerezza che ognuno di noi auspica – o auspicherebbe – nella persona che ha al proprio fianco e che ha la forza di spazzare via l’inevitabile grigio che in una vita di coppia può essere anche all’ordine del giorno. Vi consigliamo di ascoltarla, inizierete subito a “fischiettarla” e, perché no, a cantarla. Un trio acustico tutto fiorentino, “The Staf”, come supporto e tanta voglia di fare musica, tanta voglia di fare spettacolo. Già, perché quello di cui stiamo parlando è un gruppo che esegue dal vivo pezzi inediti, intervallandoli a cover entrate di diritto nel panorama musicale internazionale.

E se, nell’epoca che stiamo vivendo, la musica digitale vive soprattutto di concerti e visualizzazioni, a Dario, Giulia, ai “The staf” non manca certo il coraggio, né il desiderio di esibirsi dal vivo, come confermano i concerti itineranti in varie zone di Firenze (dalle Cascine a San Donato, solo per citarne alcune) o, andando ancora oltre, i concerti fatti direttamente a casa, dove alchimia ed emozioni sono un tutt’uno. In attesa quindi di trovare altri spazi per “rivitalizzare” – per usare le loro parole – la musica dal vivo, vi consigliamo di ascoltare e vedere “Eterna immagine”. E magari, proprio grazie a questo brano, riuscire a dare più spazio alla tenerezza e meno ai litigi.