De Franco, la Lega resta la sua “casa”. Ma da oggi guarda anche al futuro: nasce la lista civica Signa Libera

SIGNA – Nuovo scossone nella politica signese. Uno scossone che era nell’aria, che si percepiva da tempo e che oggi ha trovato conferma nella nota ufficiale inviata da Vincenzo De Franco, che resta sempre capo gruppo della Lega in consiglio comunale ma che coltiverà “i programmi e le idee politiche già propugnate nella Lega stessa con una determinazione ancora maggiore”. Dove? In Signa Libera, “una lista civica – spiega De Franco – che, pur germinando dall’esperienza di uomini e donne di centrodestra, intende aprirsi ai liberi e forti: a tutti coloro, cioè, che vogliono anteporre il bene comune della nostra città ai limitati interessi di parte, praticando la convinzione delle proprie idee nel pieno rispetto della propria e altrui libertà di pensiero e di azione”.

Entrando poi nel merito della nuova lista civica, “credo che il cambiamento, nel nostro Comune, – spiega De Franco – debba passare attraverso un rinnovato impegno civico che superi le tradizionali logiche di appartenenza partitica, per meglio aggregare e responsabilizzare persone provenienti da storie diverse, affrontando concretamente e senza pregiudizi i problemi locali. Problemi, peraltro, che non sono di destra o di sinistra ma di tutti, e che, se irrisolti, pesano negativamente sulla vita di ognuno di noi. E’ la civicità intesa come sbocco di un impegno politico capace di andare al di là degli steccati ideologici per collocarsi nel cuore stesso della comunità e vissuta come espressione dell’etica della responsabilità”.

“Signa Libera si propone di dare piena rappresentanza e linfa nuova al territorio locale, troppo spesso penalizzato da scelte amministrative miopi ispirate da poteri e interessi lontani quando non addirittura totalmente estranei alla nostra realtà. Signa Libera sarà perciò interlocutrice attenta e coscienza critica di tutte le componenti politiche, a cominciare da quelle di centrodestra, cui chiederemo un impegno efficace e un serio contributo nella formazione di comuni strategie politiche e programmi elettorali. Penso in particolare alla Lega, che deve assumere le responsabilità che competono a un grande partito qualificando maggiormente azione e personale politico troppo spesso accecato da personale arrivismo”.

“Signa Libera si adopererà, dal canto suo, a realizzare una necessaria sintesi tra le diverse sensibilità, tradizioni e culture politiche per dare credibilità alla costruzione di un movimento libero, indipendente e autorevole, teso alla difesa e alla valorizzazione delle risorse e degli interessi del nostro territorio. Non rinnego infatti nulla, né abdico alle mie idee. Intendo solo portare la battaglia politico-amministrativa da me condotta all’interno della Lega in un nuovo contenitore politicamente più aperto e aderente alla realtà territoriale quale è, per l’appunto, Signa Libera aprendo a una dimensione di dialogo a tutti i partiti e movimenti del centrodestra signese. Agirò, quindi, all’insegna della più assoluta continuità ideale e politica, anche per lealtà nei confronti della Lega, degli amici di Fratelli d’Italia e Forza Italia e dei tanti elettori che hanno creduto in me e nel mio proposito per il cambiamento nella nostra città”.