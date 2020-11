De Franco (Lega) replica a Valguarnera (Pd): “Non si possono interpretare i numeri in base a come fa comodo”

SIGNA – Sembra quasi una partita a scacchi, con più “giocatori” impegnati a fronteggiarsi. Dopo le parole – e l’analisi del voto – di Alessandro Valguarnera (Pd), non si è fatta attendere la replica di Vicenzo De Franco, capo gruppo della Lega in consiglio comunale. “Giampiero Fossi, a memoria storica, – dice De Franco – è stato il primo sindaco di centro-sinistra a Signa a non essere eletto al primo turno, laddove il 53% dei signesi, quindi la maggioranza dei votanti, non lo ha votato, costringendolo al ballottaggio. E al ballottaggio con Fossi non è andato né Matteo Mannelli, né Valentina Quattrone, cittadini che stimo, ma il sottoscritto e di questo se ne deve fare una ragione. Non posso che far osservare, per amore di verità, che peggio di Fossi a Signa ha saputo fare solo Alessandro Valguarnera, candidato sindaco della stessa area, che è riuscito a non farsi eleggere, facendosi clamorosamente bocciare dagli elettori, forse anche a causa di una certa idea di eseguire un inceneritore alla Nobel? Detto questo, Valguarnera però converrà con il sottoscritto che il Pd a Signa ha perso tantissimi consensi, altrimenti Fossi non sarebbe andato al ballottaggio. e, nella Piana, alle ultime regionali, ha ottenuto il risultato peggiore rispetto agli altri Comuni, perdendo ulteriore credibilità politica. Invece di leggere i numeri a seconda di come fanno comodo e guardare in casa degli altri, perché non si concentra a capire le ragioni di questa deriva politica che hanno ridotto il Pd signese al 27,50 %? Cosa è? Inadeguatezza di chi lo rappresenta? Incapacità a portare risultati tangibili da parte dell’amministrazione del paese? Soprattutto più che domande dovreste umilmente cercare risposte alle tante esigenze della comunità signese”.