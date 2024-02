“De Profundis.The sound of silence” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia il 24 e 25 alle 20.20 febbraio va in scena “De Profoundis. The sound of silence” la nuova produzione nell’ambito di Intercity Winter. Lo spettacolo è in prima assoluta. In scena Dimitri Milopulos con il testo tratto da “De Profundis” di Oscar Wilde. “La fine di un amore. Di […]

SESTO FIORENTINO – Al Teatro della Limonaia il 24 e 25 alle 20.20 febbraio va in scena “De Profoundis. The sound of silence” la nuova produzione nell’ambito di Intercity Winter. Lo spettacolo è in prima assoluta. In scena Dimitri Milopulos con il testo tratto da “De Profundis” di Oscar Wilde. “La fine di un amore. Di un amore fatale. Di un amore tra due uomini. Due uomini tanto diversi tra di loro con due personalità talmente distanti da dare origine ad un campo elettromagnetico senza precedenti che li avvicinerà a tal punto da renderli ciechi. E questo loro incontro, questo loro avvicinarsi, sarà fatale. Porterà entrambi alla perdita della cosa più preziosa. La perdita dell’altro. E al silenzio” così Milopulos racconta il suo De Profundis. “Il mio lungo viaggio all’interno di questa ‘non opera’ di Oscar Wilde, – racconta Milopulos – ha avuto inizio durante un altro importante viaggio; quello su 4.48 Psicosi di Sarah Kane. Ho avuto la necessità di interrompere il mio lavoro sul testo/testamento di Sarah, perché sentivo che per affrontarlo fino in fondo e portarlo in scena dovevo prima compiere un altro viaggio. Quello su quell’altro testo/testamento conosciuto sotto il titolo De Profundis. Viaggiare all’interno di quelle pagine così vere – si tratta di una lettera privata e non di un testo teatrale o di un romanzo – così piene di dolore e di sofferenza, così limpide e così oscure allo stesso tempo, per me è stato un immenso privilegio. E devo ammettere che spesso mi sentivo a disagio nel leggerle, perché leggere quelle pagine era davvero come entrare all’interno della vita di queste due persone, protagoniste di quelle pagine, di quelle vite, di quella tragedia, e spiarle”. Biglietti: 16 euro intero e 13 euro ridotto.