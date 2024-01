Decathlon: due giorni di sciopero delle lavoratrici delle pulizia in appalto

SESTO FIORENTINO – Due giorni di sciopero per le lavoratrici in appalto pulizie a Decathlon. Lo sciopero di oggi riguarda le lavoratrici dei servizi pulizie della ditta Celsius a Sesto Fiorentino (3 addette) e Lastra a Signa (4 addette). Motivo dello sciopero il fatto che da mesi gli stipendi arrivano in ritardo e ad oggi […]

SESTO FIORENTINO – Due giorni di sciopero per le lavoratrici in appalto pulizie a Decathlon. Lo sciopero di oggi riguarda le lavoratrici dei servizi pulizie della ditta Celsius a Sesto Fiorentino (3 addette) e Lastra a Signa (4 addette). Motivo dello sciopero il fatto che da mesi gli stipendi arrivano in ritardo e ad oggi manca il pagamento di dicembre 2023, che doveva essere pagato entro metà gennaio. Anche domani le lavoratrici saranno in sciopero. La Filcams Cgil Firenze, con il sindacalista Umberto Marchi, ha scritto a Decathlon, in qualità di committente, per comunicare che la ritiene “responsabile in solido, e non può disinteressarsi dei comportamenti delle aziende di cui si serve. E’ inaccettabile quello che sta accadendo alle lavoratrici di Celsius, che hanno spese da affrontare e già fanno i salti mortali considerando gli stipendi bassi dovuti alle poche ore di lavoro. Senza risposte da parte di Celsius, il cui comportamento è grave, e di Decathlon la mobilitazione andrà avanti”.