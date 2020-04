Decisi i test sierologici per tutti i Vigili del fuoco in Toscana, soddisfazione dei sindacati

FIRENZE – Soddisfazione, da parte dei sindacati dei Vigili del fuoco, per l’inserimento da parte della Regione del personale toscano del corpo fra quanti saranno sottoposti ai test sierologici rapidi. “Dall’inizio di questo periodo di emergenza abbiamo cercato in tutti i modi di ottenere che i test di positività al Covid-19 venissero effettuati a tutti i Vigili del Fuoco della Toscana”, dicono in una nota i segretari regionali di Fns-Cisl Massimiliano Del Sordo, Uilpa Riccardo Balleri, Conapo Andrea Milani e Usb Claudio Mariotti. “Finalmente – continuano – è stata firmata l’ordinanza della Regione Toscana che decreta i gruppi ai quali eseguire i test sierologici rapidi, tra di essi compaiono forze dell’ordine e Vigili del fuoco. Un risultato che ripaga le organizzazioni sindacali dello sforzo prodotto, ma soprattutto rappresenta una vittoria dei Vigili del fuoco toscani, che saranno dotati di uno strumento fondamentale per la tutela della loro salute e quella dei propri familiari”.