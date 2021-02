Defibrillatore all’Istituto scolastico Agnoletti di via Lorca

CAMPI BISENZIO – L’Istituto Scolastico Agnoletti di via Garcia Lorca è uno dei plessi in cui è stato installato il defibrillatore tra i 17 nuovi defibrillatori per gli istituti superiori della Città Metropolitana. Città Metropolitana di Firenze e Ufficio scolastico regionale hanno rafforzato il sistema di cardioprotezione negli istituti scolastici superiori dell’amministrazione metropolitana (36 edifici, […]

CAMPI BISENZIO – L’Istituto Scolastico Agnoletti di via Garcia Lorca è uno dei plessi in cui è stato installato il defibrillatore tra i 17 nuovi defibrillatori per gli istituti superiori della Città Metropolitana. Città Metropolitana di Firenze e Ufficio scolastico regionale hanno rafforzato il sistema di cardioprotezione negli istituti scolastici superiori dell’amministrazione metropolitana (36 edifici, tra sedi e succursali) attraverso la diffusione di 17 nuovi defibrillatori automatici esterni (Dae).

Le novità, maturate su un protocollo d’intesa siglato a luglio 2020, e un corso per gli addetti ai defibrillatori nelle scuole (personale scolastico docente e Ata), sono stati illustrati dal consigliere della Città Metropolitana delegato allo sport Nicola Armentano, l’assessore all’Educazione del Comune di Firenze Sara Funaro; Roberto Curtolo, Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana-Ambito territoriale per la Provincia di Firenze, il dirigente scolastico dell’Istituto Meucci Luciano Maresca e Mario Rugna, medico del 118. Risultavano essere 21 i defibrillatori mancanti. 17 nuovi sono stati installati (per 34.000 euro di spesa, cioè 2 mila ciascuno, comprensivi di iva e contratto di manutenzione e monitoraggio per otto anni). Altri 4 lo saranno entro il 2021. Con i Dae si salvaguarda non solo la popolazione scolastica, ma anche gli utenti delle società sportive che utilizzano gli impianti sportivi degli istituti in orario extrascolastico. Entro dicembre 2021 ne saranno installati altri quattro: fra questi l’Istituto Agnoletti nella nuova sede in via dei Giunchi a Sesto Fiorentino.