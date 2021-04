Dehors: Cosap azzerata per tutto il 2021

SESTO FIORENTINO – La COSAP per i dehors sarà azzerata per tutto il 2021. Lo annuncia l’assessore al commercio Gabriella Bruschi, raccogliendo una sollecitazione proveniente dalle associazioni di categoria. “Le attuali disposizioni governative riconoscono l’azzeramento del canone fino al prossimo 30 giugno – spiega l’assessore Bruschi – Per quanto riguarda il dopo le notizie sono al momento incerte. Come Amministrazione abbiamo ricevuto sollecitazioni da commercianti e associazioni di categoria che ci chiedono certezze sul mantenimento di questa misura anche dopo il 30 giugno. In vista anche del periodo estivo, abbiamo deciso di confermarla a livello comunale indipendentemente dalle decisioni del Governo, andando eventualmente a intervenire con risorse proprie qualora essa non venisse rinnovata a livello nazionale. Con questo provvedimento offriamo ai commercianti anche la possibilità di programmare meglio i prossimi mesi, in un momento in cui la creazione di spazi all’aperto per molte attività costituisce una scelta indispensabile per andare avanti”.