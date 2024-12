Dehors: definitivo l’abbattimento del 98% del canone

SESTO FIORENTINO – Diventa definitivo l’abbattimento del 98% il canone dovuto dagli esercizi commerciali per l’installazione di dehors. Lo ha stabilito la Giunta comunale approvando un tariffario del Canone Unico Patrimoniale. La normativa entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025. I dehors sono la parte esterna, in genere su marciapiedi, strada o piazza, […]

SESTO FIORENTINO – Diventa definitivo l’abbattimento del 98% il canone dovuto dagli esercizi commerciali per l’installazione di dehors. Lo ha stabilito la Giunta comunale approvando un tariffario del Canone Unico Patrimoniale. La normativa entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2025. I dehors sono la parte esterna, in genere su marciapiedi, strada o piazza, dei bar e dei ristoranti allestita con tavolini, sedie e stufette per i clienti e la definitiva decisione di rendere stabile l’abbattimento del 98% del canone è la novità introtta dal Comune. La misura era stata introdotta in seguito all’emergenza sanitaria del 2020 in forma provvisoria di sostegno alle attività economiche, poi rinnovata di anno in anno dato il perdurare della crisi.



“Con questo atto confermiamo in via definitiva una misura molto apprezzata dai commercianti e molto utile per la nostra città, poiché va nella direzione della rivitalizzazione del centro, delle vie e delle piazze – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – La volontà dell’Amministrazione comunale sarebbe stata chiaramente quella di azzerare il canone, cosa purtroppo non permessa dalla normativa. Abbiamo quindi optato per il massimo abbattimento possibile, rendendo di fatto estremamente contenuta la cifra da corrispondere per l’installazione di dehors a servizio di attività commerciali e artigianali”.

Con questa decisione la riduzione diviene permanente, confermando la volontà da parte dell’Amministrazione comunale di favorire la fruizione di vie e piazze come spazi di aggregazione e socialità.

“La rivitalizzazione degli spazi cittadini, a partire dal centro, passa anche dalle occasioni che ci sono per poterne fruire – prosegue – Dal tessuto commerciale può arrivare un grande contributo in tal senso, creando sinergie e opportunità che con provvedimenti come questo vogliamo promuovere e incentivare”.