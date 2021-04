Dehors gratis, Confartigianato Firenze: “Bene la decisione del Comune, buona notizia per l’estate”

FIRENZE – “Un’altra notizia positiva per gli esercenti: dopo la recente estensione della gratuità per sedie e tavolini per tutto il 2021, oggi arriva la notizia di un nuovo intervento sulla tassa del suolo pubblico con la gratuità per i dehors. Le richieste di Confartigianato sono state recepite e accolte, aiutando così locali e ristoranti ad […]

FIRENZE – “Un’altra notizia positiva per gli esercenti: dopo la recente estensione della gratuità per sedie e tavolini per tutto il 2021, oggi arriva la notizia di un nuovo intervento sulla tassa del suolo pubblico con la gratuità per i dehors. Le richieste di Confartigianato sono state recepite e accolte, aiutando così locali e ristoranti ad animare finalmente in sicurezza le strade della città. Un buon risultato che fa ben sperare per questa imminente estate fiorentina”. Così il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani, sulla decisione presa nei giorni scorsi dal Comune di Firenze.