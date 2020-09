D’Elia (FdI) “Abbiamo raddoppiato i voti”

CALENZANO – “A Calenzano Fratelli d’Italia raddoppia i voti delle scorse comunali e triplica quasi quelli delle Euopee raggiungendo il 10%. Un risultato storico”: ad affermarlo Americo D’Elia, coordinatore locale di Fratelli d’Italia.

“Con grande soddisfazione anche vedendo le preferenze espresse ai nostri candidati del collegio Firenze 4 possiamo dire che a Calenzano Fratelli D’Italia è sempre più forte – prosegue D’Elia – Partito risuscitato a novembre del 2018” prosegue D’Elia ricordando che la sua presenza in FdI è stata affiancata “alle scorse comunali da una squadra che anche in queste settimane ha dimostrato che il lavoro portato avanti in questi mesi, in queste settimane sempre tra la gente, ripaga e sa portare avanti quei valori di trasparenza e coerenza che la nostra leader Giorgia Meloni ha saputo dare ad un Partito che oggi in Italia si conferma in tutte le regioni come uno dei più forti. Altro dato rilevante è che la destra a Calenzano con La lega e Fratelli d’Italia confermano sostanzialmente il risultato delle scorse elezioni Comunali attestandosi addirittura oltre il 25% con i Candidati di Fratelli D’Italia e Lega sostenuti dai gruppi locali, tra i più votati anche a Calenzano nello schieramento di Destra e arrivati solo dopo il Sindaco uscente, il calenzanese Alessio Biagioli a cui rinnoviamo i complimenti per il buon risultato raggiunto a livello locale”.