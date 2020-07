D’Elia (FdI) “approvata la mia mozione sulla palestra all’aria aperta”

CALENZANO – E’ stata approvata all’unanimità la mozione presentata dal consiglere di Fratelli d’Italia Americo D’Elia che chiede “l’ installazione di attrezzature per la ginnastica all’aperto (outdoor fitness) in un parco cittadino”.

“Con il fitness all’aperto si promuove uno stile di vita sano, riducendo le malattie e il sovrappeso- spiega il consigliere D’Elia – Le persone hanno inoltre la possibilità di trascorrere il tempo libero in compagnia e di mantenere un buono stato psicofisico. La ginnastica all’aperto (outdoor fitness) è indicata a tutte le persone in salute. I bambini dai 6 anni possono utilizzare l’attrezzatura (alcune attrezzature prevedono il limite inferiore di 14 anni) in presenza dei genitori. Ad ogni attrezzo è abbinata l’illustrazione con le modalità di utilizzo. Gli attrezzi ginnici per la ginnastica all’aperto si collocano di solito in prossimità dei parchi gioco per i bambini. Oltre a vegliare sui bambini, gli adulti hanno la possibilità di trascorrere attivamente il tempo libero, si crea un’atmosfera positiva, che favorisce l’interazione famigliare e sociale. L’attrezzatura per la ginnastica all’aperto è indicata alla ricreazione di tutte le generazioni. Gli esercizi sono efficaci e sicuri, in quanto l’assenza dei pesi non implica lo sforzo del corpo e ad ogni attrezzo sono abbinate le istruzioni d’uso.

Il costo per l’abbonamento a palestra è oneroso e fuori portata per i bilanci di molte famiglie soprattutto in questo momento di forte crisi economica. Il fitness all’aperto invece è gratuito, accessibile a tutti e invita i cittadini a frequentare i parchi pubblici. Dopo questo passaggio in Consiglio ci aspettiamo che tali impianti siano presto realtà”.