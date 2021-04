D’Elia (FdI) “Dal sindaco nessuna informazione sulle decisioni di lunedì prossimo”

CALENZANO – “Sono le 10 del mattina di sabato e ancora il sindaco di Calenzano non si degnano di avvisare la popolazione su che cosa è stato deciso per Calenzano da lunedì mattina. Dobbiamo leggere i post dei sindaci di Campi e Sesto per cercare un interpretazione e capire che anche Calenzano è zona rossa”. […]

CALENZANO – “Sono le 10 del mattina di sabato e ancora il sindaco di Calenzano non si degnano di avvisare la popolazione su che cosa è stato deciso per Calenzano da lunedì mattina. Dobbiamo leggere i post dei sindaci di Campi e Sesto per cercare un interpretazione e capire che anche Calenzano è zona rossa”. Lo afferma il cordinatore di Fratelli d’Italia di Calenzano e consigliere comunale Americo D’Elia.

“La mancanza di rispetto nei confronti di tutti i commercianti che a meno di 48 ore da lunedì non sanno ancora con assoluta certezza se possono aprire, se possono prendere prenotazioni, se ci sono deroghe ecc. È senza precedenti – prosegue D’Elia – La responsabilità politica del danno economico dei tanti commercianti che stanno soffrendo in questo momento è evidente e ben chiara. La politica dopo un anno non ha imparato niente e continua a comportarsi maleducatamente nei confronti di tutti. In questi mesi abbiamo dato una mano ed abbiamo e siamo stati vicino all’amministrazione che oggi però non ha più attenuanti. La nostra solidarietà a tutti i commercianti danneggiati da questo modo di decidere all’ultimo minuto di una politica ormai lontana dalla realtà”