D’Elia (FdI) “Eventi pubblici senza il distanziamento sociale”

CALENZANO – Eventi pubblici senza rispettare la distanza richiesta dal protocollo anticovid: è quanto segnala il consigliere di Fratelli d’Italia Americo D’Elia riferendosi ad uno dei primi eventi estivi avvenuto ieri 3 luglio. “Con enorme stupore abbiamo appreso, – si legge in una nota di D’Elia – richiamati anche da tanti cittadini che hanno segnalato l’anomalia, che gli eventi organizzati dal Comune in piazza, avvengono senza rispettare nessuna regola. Come mostrano le foto gli avventori non rispettano minimamente il distanziamento sociale. Gravissimo che un Comune non adotti le misure di contenimento quando bar, ristoranti e negozianti di ogni tipo sono soggetti al rispetto di protocolli molto stringenti. In piazza abbiamo notato anche la presenza di alcuni dirigenti del Comune e non possiamo fare a meno di segnalare questo comportamento alle autorità competenti. Chiedere a tutti i cittadini di rispettare ancora le regole con enormi sacrifici, parlare di scuole sicure e luoghi sicuri, quando per prima il Comune dà il cattivo esempio non è accettabile. Ci aspettiamo che il Sindaco intervenga immediatamente.