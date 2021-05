D’Elia (FdI) “Finalmente chi percepisce il reddito di cittadinanza potrà essere impiegato in lavori utili”

CALENZANO – “Apprendiamo con grande soddisfazione l’inizio di un percorso lento, ma sicuramente apripista per chi percepisce il reddito di cittadinanza che comincerà ad essere impiegato per lavori utili alla comunità”. Lo afferma, in una nota, Americo D’Elia consigliere di Fratelli d’Italia. D’Elia ricorda di aver sollecitato nel gennaio 2020, con una interrogazione, il numero […]

CALENZANO – “Apprendiamo con grande soddisfazione l’inizio di un percorso lento, ma sicuramente apripista per chi percepisce il reddito di cittadinanza che comincerà ad essere impiegato per lavori utili alla comunità”. Lo afferma, in una nota, Americo D’Elia consigliere di Fratelli d’Italia. D’Elia ricorda di aver sollecitato nel gennaio 2020, con una interrogazione, il numero delle persone con reddito di cittadinanza e quanti di loro lavoravano. “In quella sede abbiamo apprseo – dice D’Elia – che erano 92 le persone che percepivano il reddito di cittadinanza e nessuno lavorava. Abbiamo chiesto con forza che si avviasse un percorso idoneo per queste persone e finalmente arriva la notizia che sono stati accolto due progetti dal Comune presentati da un’associazione che permetterà ad alcuni di loro di poter dare qualcosa alla nostra comunità”.

“Far lavorare ed impiegare queste persone – proseuge D’Elia -non è solo una questione di primcipio ma è anche un modo per dare dignità a persone che non vogliono stare a casa e sentirsi inutili. Alcuni di loro ci avevano contattato dopo la presentazione dell’interrogazine spiegandoci di aver chiesto di essere impiegati al Comune ma non avevano ricevuto risposta. Speriamo che per il futuro anche gli altri possano essere impegati in lavori utili alla società”.