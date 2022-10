D’Elia (FdI) “Finalmente riapre il centro giovani”

CALENZANO – “Dopo 3 anni il centro giovani rinasce”. Lo annuncia il consigliere di Fratelli d’Italia Americo D’Elia. “Era il 3 ottobre 2019, quando dopo le mie insistenti segnalazioni insieme ad alcuni dirigenti del Comune, effettuammo un sopralluogo al centro giovani di via Petrarca, – spiega in una nota D’Elia – La situazione era imbarazzante, un bene del Comune dato in gestione senza controllo a persone che lo avevano praticamente distrutto come si può vedere dalle foto scattate quel giorno. Addirittura quel giorno ricordo che alcuni membri di quella associazioni accompagnati dal loro legale mi minacciarono anche di querela, querela mai arrivata in quanto avevo fatto semplicemente il mio dovere, ovvero controllare e chiedere l’immediata restituzione al Comune per inadempienza contrattuale. Oggi, come potere vedere nelle fotografie scattate, finalmente quel bene viene restituito alla cittadinanza e con la Scuola di musica di Calenzano avrà la sua originale destinazione e sono sicuro che sarà curato e gestito nel migliore dei modi. Nel ringraziare l’amministrazione comunale che ha ascoltato e messo in atto le nostre richieste spero che tutti potranno usufruire di questo spazio”.