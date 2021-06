D’Elia (FdI) “Ingiustificabile l’incremento della Tari”

CALENZANO – “L’incremento della Tari è assurdo ed ingiustificabile e non ripaga gli sforzi fatti dai calenzanesi in questi anni con una raccolta differenziata eccezionale”. Lo afferma in una nota Americo D’Elia coordinatore di Fratelli d’Italia. “Siamo veramente preoccupati e contrariati – prosegue D’Elia – da questo aumento delle tariffe approvato da Alia è confermato in Consiglio Comunale in un periodo come questo dove già le difficoltà per le famiglie sono notevoli. Il fallimento gestionale di Alia e le colpe della Regione che in questi anni hanno sottovalutato il problema dei rifiuti soprattutto quelli speciali provenienti dalle aziende si ripercuote oggi sulle famiglie che in questi anni hanno dato prova di grande civiltà e senso di responsabilità. Crediamo fortemente che il percorso migliore sia una vera economia circolare che riduca drasticamente lo smaltimento e l’incerenimento dei rifiuti.”. “Come Fratelli D’Italia Calenzano – conclude D’Elia – in linea con il partito regionale contrasteremo in ogni modo questo aumento ingiustificato e auspichiamo che i comuni trovino soluzioni adeguate che non gravino sulle utenze per spalmare i costi dovuti all’aumento della Tari”.

