D’Elia (FdI) “Per il progetto di Fibbiana l’edificazione porta benefici”

CALENZANO – “Chi è contro alla nuova edificazione industriale di Fibbiana non ha un’idea di sviluppo sostenibile ma è solo contrario per pura speculazione politica e per una cultura che non rispecchia più la realtà”. Lo sostiene, in una nota, Americo D’Elia consigliere comunale e coordinatore di Fratelli D’Italia. “Quell’aerea da anni è destinata a tale progetto, sopratutto dopo la scoperta qualche anno fa di un patrimonio archeologico portato alla luce e poi ricoperto per mancanza di fondi – prosegue D’Elia – Nell’ultima consiliatura fui proprio io a chiedere all’allora sindaco Biagioli di valorizzare quel sito e di non lasciarlo morire. Nel progetto della nuova edificazione il sito sarà al centro del progetto e sarà riportato alla luce dal privato e restituito alla comunità diventando un bene prezioso anche in un ottica di turismo. Quell’area è già un area industriale vecchia che andrebbe valorizzata, visto che alcuni dei capannoni presenti avevano coperture in amianto ed andrebbero si riportati ad una visione di ecosostenibilità”.

“Chiedere di bloccare un percorso lungo anni – prosegue D’Elia – e bloccare il coraggio di chi investe e crede nel nostro territorio invece di scappare all’estero come tanti imprenditori hanno fatto in questi anni soffocati dalle politiche di Sinistra che negli ultimi anni hanno governato il nostro paese è solo un pretesto politico dovuto ad una cultura politica sepolta da anni. Un attività produttiva all’avanguardia ad impatto zero non solo sarà un fiore all’occhiello per Calenzano visto il punto strategico per chi proviene da Prato ma porterà benefici economici e lavorativi in un momento come questo dove lavoro non se ne trova. Fratelli D’Italia è fortemente convinto che tale edificazioni porti molti più benefici che non. Il consumo del suolo non può essere un pretesto in un momento cosi difficile per il tessuto sociale di Calenzano fortemente danneggiato ed in forte difficoltà dopo la pandemia, non stiamo autorizzando una fonderia o un alto forno che inquina, ma stiamo autorizzando una semplice attività produttiva che darà lustre e lavoro al nostro paese e dovremmo sostenere queste scelte di chi decide di investire ancora in Italia e non farli scappare per poi lamentarci e scendere in piazza per chiedere lavoro”.