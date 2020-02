D’Elia (FdI) “Siamo curiosi di conoscere i dati Arpat sulla qualità dell’aria”

CALENZANO – “Siamo curiosi di vedere i primi dati” lo afferma il consigliere di Fratelli d’Italia Americo D’Elia riferendosi a quelli della centralina Arpat sulla qualità dell’aria. “Dopo anni di protesta, 200 firme raccolta dal sottoscritto a novembre 2019 – si legge in una nota di D’Elia – ci dicono che nascosta in via Baldanzese, ben lontana dalla fonte dei cattivi odori, ben lontana dal punto delle segnalazioni fatte da centinaia di cittadini in questi anni, l’Arpat con quasi due mesi di ritardo ha posizionato una centralina mobile per il rilevamento della qualità dell’aria. Siamo curiosi di vedere i primi dati, ma resta la sorpresa della scelta di Arpat che nonostante un area cosi vasta ed aperta come la rotonda di via Dante Alighieri nei pressi della cementizia, luogo pieno di potenziali fonti inquinanti, luogo oggetto di centinai di segnalazione, ha voluto posizionare la centralina tra le civili abitazioni e sotto gli alberi di via Baldanzese, scelta incomprensibile visto che da quelle parti non ci sono state segnalazioni e non ci sono potenziali fonti inquinanti”.