D’Elia (FdI) “solidarietà ai gestori della piscina comunale”

CALENZANO – Solidarietà da parte di Fratelli d’Italia la “solidarietà ai gestori della piscina comunale a Calenzano”. Donenica 6 febbraio, infatti, la piscina resterà chiusa per protesta, contro la mancanza di aiuti da parte delle istituzioni centrali per contrastare l’aumento dell’energia.

“Ci lasciano però perplessi le posizioni ipocrite del sindaco e dell’assessore allo sport – dice in una nota Americo D’Elia consigliere di Fratelli d’Italia – che fanno finta di appogiare la protesta quando sono gli stessi che convintamente sostengono anche come Partito il governo cosiddetto dei ‘migliori’ che sta dimostrando in questo momento di essere distante dai problemi reali dei cittadini anche con una gestione confusionale delle regole di contenimento alla lotta al covid”.

“La cosa che più ci preoccupa – conclude D’Elia – è che in questo anno che ormai manca alla fine della legislatura, la guerra interna dei partiti che appoggiano la maggioranza si farà sempre più dura e graverà ancora di più sulle spalle degli italiani. Riteniamo come da mesi ripete il nostro presidente Giorgia Meloni che l’unica soluzione sia ridare immediatamente parola agli elettori per avere un governo forte sin da subito per affrontare al meglio i prossimi 5 anni post pandemia che saranno devastanti sul lato sociale e economico”.