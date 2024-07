“Dentro la storia”, la rievocazione della battaglia di Montemurlo

MONTEMURLO – Nel 487° anniversario della battaglia di Montemurlo, che segnò la nascita della Toscana moderna, giovedì 1 agosto dalle 19,30 in poi il Comune di Montemurlo con il Gruppo storico e la Pro loco propongono “Dentro la storia”, una serata di rievocazione, racconti e spettacoli, inserita nel calendario di eventi legati alla 33° edizione del Corteggio storico. La manifestazione si avvale della collaborazione e consulenza storica della Fondazione Cdse e della sua direttrice Alessia Cecconi. “L’estate a Montemurlo continua con l’ultimo degli appuntamenti legati al Corteggio storico, – spiega l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – una serata di divertimento e cultura per conoscere in maniera “leggera” i protagonisti della battaglia di Montemurlo del 1537. Quella storica battaglia segnò l’inizio dell’unificazione della Toscana sotto il dominio dei Medici. Il Corteggio non è una commemorazione di un momento di guerra, ma un vibrante tributo a un evento che aprì le porte alla pace in tutta la regione e ci fa piacere fare della nostra storia un momento di socialità e condivisione”.

Un momento di approfondimento storico che si sposta a Montemurlo centro e che farà conoscere al pubblico le fasi salienti della battaglia tra i sostenitori di Cosimo I de’ Medici, duca di Firenze, e i fuorusciti repubblicani, oppositori della presa di potere mediceo, capeggiati da Baccio Valori e Filippo Strozzi, filo-francesi. Per la seconda volta i figuranti del Gruppo storico sfileranno per le strade di Montemurlo centro e porteranno nel nuovo centro cittadino, in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, la magia e il fascino del Corteggio storico di Oste e dei suoi protagonisti. “L’edizione 2024 del Corteggio è stata particolarmente difficile a causa delle conseguenze dell’alluvione che ha distrutto tanti materiali e ricordi, ma allo stesso tempo anche carica di emozioni per la solidarietà e la partecipazione delle persone alle varie manifestazioni, – aggiunge la presidente del Gruppo storico, Tiziana Giagnoni – un grande ringraziamento va a tutte le associazioni del territorio che collaborano con noi per la buona riuscita degli eventi legati al Corteggio”.

Tra i gruppi ospiti saranno presenti i Valletti del Comune di Prato, mentre dalle ore 19 fino alle 24 animeranno la piazza i giochi medievali proposti dal gruppo Nobiltà e Contado di Pistoia. La partenza della breve sfilata è fissata alle 21 da via Matteotti, per poi spostarsi in via Rosselli, via Carducci, via Pascoli e arrivo in piazza della Repubblica, davanti al municipio, dove prenderà il via la parte della serata dedicata al racconto storico. I figuranti del Gruppo storico di Montemurlo sfileranno accompagnati dal gonfalone comunale. A seguire Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, introdurrà i protagonisti della battaglia di Montemurlo. Chiudono la serata le magie di fuoco con Laura Magic Farmer. Dalle 19,30 attivi stand enogastronomici con prodotti del territorio a cura dei soci della Filiera Corta di Montemurlo: l’azienda agricola “Il Poggiolino Montemurlo”, macelleria “Fratelli Cecchi” di Marcello e Roberto Cecchi, Francesco Damiani con le sue eccellenze gastronomiche. L’azienda agricola “Bebina le pastorelle” porterà una selezione di formaggi innaffiati dalle birre artigianali del birrificio “I due mastri”. Dolce conclusione sono le ciambelle allo stand della Proloco Montemurlo. Ingresso libero. Durante “Dentro la storia” sarà possibile scattare foto per partecipare al concorso “Scatta e parti 2024”, promosso dal Gruppo storico e dal gruppo fotografico Zoom. Info concorso: www.gruppostoricomontemurlo.it