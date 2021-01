Denunciati dai Carabinieri tre spacciatori alle Cascine: uno è residente a Lastra a Signa

FIRENZE – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Firenze Campo Marte unitamente ai militari della C.I.O. del 6° Battaglione “Toscana”, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio che in questo periodo sono per lo più finalizzati al rispetto del Dpcm vigente, hanno denunciato in stato di libertà, nei pressi […]

FIRENZE – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Firenze Campo Marte unitamente ai militari della C.I.O. del 6° Battaglione “Toscana”, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio che in questo periodo sono per lo più finalizzati al rispetto del Dpcm vigente, hanno denunciato in stato di libertà, nei pressi della fermata “Cascine” della tramvia, O.S., 32enne, senegalese, residente a Lastra a Signa, regolare sul territorio nazionale, D.M.L., 27enne, senegalese, residente a Firenze, regolare sul territorio nazionale, pregiudicato, e A.S.H., 22enne marocchino, senza fissa dimora, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. I tre, alla vista dei Carabinieri, hanno cercato di disfarsi di un pacchetto di sigarette contenente grammi 8 di “hashish”. Sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di ulteriori 8 grammi di “hashish”, suddivisi in 13 dosi, nonché di 120 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.