Deroga per spostamento auto per pulizia strade per chi è in isolamento

CAMPI BISENZIO – I cittadini in isolamento in seguito a positività o a contatto con un positivo alla Covid-19 e impossibilitati a delegare terzi per lo spostamento dell’auto nei giorni di pulizia strade, al fine di non incorrere in sanzioni, possono ancora comunicare gli estremi del proprio veicolo alla Polizia Municipale compilando il modulo online disponibile alla pagine https://bit.ly/ServiziCovid.

La deroga avrà valore per i positivi in seguito all’esecuzione di un tampone antigenico o molecolare e i contatti stretti comunque in isolamento per dieci giorni, salvo proroghe da chiedersi prima del termine; per i positivi o gli isolati destinatari di un provvedimento della ASL fino al termine del medesimo provvedimento, da comunicare attraverso il form http://bit.ly/C19-negativo.