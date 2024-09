“Di casa in casa”, tappa a Villa Caruso a Lastra a Signa. Ultimo appuntamento con il cartellone di visite alle Case della Memoria

LASTRA A SIGNA – Domenica 29 settembre (alle 11) ultimo appuntamento alla Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa con “Di casa in casa. Visite alle Case della Memoria”, il cartellone promosso dall’Associazione Nazionale Case della Memoria nell’ambito della decima edizione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine. La Casa della Memoria del grande tenore, è ospitata nella cinquecentesca Villa di Bellosguardo con i suoi due giardini all’italiana con cipressi, querce e piante esotiche. All’interno, il Museo Enrico Caruso, che si fonda sull’idea di far vivere al visitatore un incontro diretto con l’artista nel luogo della sua “ricreazione spirituale” (prenotazione obbligatoria: 055 8721783). “Giunge a conclusione il cartellone dedicato alle Case della Memoria messo a punto in occasione del Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine, – dichiarano Adriano Rigoli e Marco Capaccioli presidente e vice-presidente dell’Associazione Nazionale Case della Memoria (insieme nella foto) – un itinerario ricco di suggestioni che ha portato il pubblico alla scoperta di alcuni bellissimi luoghi fiorentini e non solo. Degna chiusura, la visita a Villa Caruso, dimora cinquecentesca da cui il grande tenore rimase stregato per il magnifico panorama e il parco monumentale. Qui Caruso visse fra il 1906 e il 1921 e ancora oggi la sua impronta è ben presente: non a caso parte della villa è dedicata proprio a un museo realizzato in onore dell’artista”.