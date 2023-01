“Di che famiglia sei?” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Pomerggio di spettacoli per ragazzi al Teatro della Limonaia domenica 22 gennaio. Alle 17 andrà in scena lo spettacolo “Di che famiglia sei?” di e con Silvia Elena Montagnini da un’idea di Silvia Elena Montagnini e Milena Paulon disegno luci Simona Gallo produzione Officine Papage – Residenza Artistica Regione Toscana. La scena è vuota, con uno stendibiancheria chiuso. Un terrazzo. Una donna entra per stendere i panni. Potrebbe essere una situazione che si ripete giornalmente e banalmente come molte altre in tutto il mondo. E infatti è così. Ma la città è strana. La città è come fosse messa un po’ fuori dal mondo. La donna inizia a raccontare di un muro. Un muro che aveva diviso la città. O meglio aveva diviso la città dividendo le famiglie di quella città. Da una parte quelle formate da un uomo e una donna sposati con figli e dall’altra tutte le altre. Età consigliata: dai 6 anni in su.