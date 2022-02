“Di fiore in fiore”, la personale di Susanne John (con Operarte) presso lo spazio espositivo del Comune

CAMPI BISENZIO – C’è tempo fino al 7 marzo per ammirare la personale di Susanne John organizzata presso lo Spazio espositivo temporaneo del Comune di Campi in collaborazione con Operarte. La mostra, inaugurata il 10 febbraio, sarà visibile nei seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13, martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalla 15.30 alle 18.15, mercoledì dalle 8.30 alle 12, sabato dalle 14 alle 19. Questo invece il testo scritto dalla stessa artista per descrivere le proprie opere (info: www.susannejohn.com): “I fiori ci guardano. I fiori ci scelgono. Emozioni cromatiche che ci catturano nella loro rete. Ci raccontano la purezza dei pigmenti degli affreschi. Ci insegnano l’armonia delle architetture scultoree. E se il Buddha diceva che chi ama un fiore lo annaffia ogni giorno, io esprimo il mio amore per quel magico mondo attraverso la mia fotografia, quella diretta e quella elaborata per esprimere al meglio quello che il florem mi trasmette. Ci confidiamo l’uno con l’altra. Ore a parlare della veste e della flessuosità dell’immagine. Di fiori ce ne sono tanti. Si deve saper competere per mettersi in mostra. E così, davanti a me, alcuni fiori improvvisano delle danze, altri si levigano i petali. C’è quello che cerca di sorprendermi con delle dissolvenze e quello che insiste che è nato perfetto così come è. E io li amo tutti. Mi diverto a fingermi indifferente. Gli passo davanti per poi tornare indietro, fare il giro, chinarmi, puntare l’obiettivo. E a loro non pare il veroprimedonne come sono. Il nostro è un rapporto naturale e di rispetto. Ho promesso che non li farò mai sfigurare. Altrimenti si offenderanno. Amo esporre i miei fiori per regalare all’osservatore quella positività che soltanto i colori della natura ci possono regalare: un benessere che penetra l’anima e ci aiuta a vivere meglio. E’ una grande gioia poter esporre i miei lavori presso lo Spazio espositivo temporaneo del Comune di Campi Bisenzio prima che siano trasferiti, a marzo, al Camellietum di Pieve di Compito dove sono stata invitata dagli organizzatori della XXXIII Mostra Antiche Camelie della Lucchesia a presentare i miei fiori in una mostra personale durante l’evento”.