“Di lui resterà un bellissimo ricordo”: l’ultimo saluto del sindaco Angela Bagni a Roberto Cardini

LASTRA A SIGNA – E’ riuscito a vedere e, nonostante tutto, a dare una mano nell’organizzazione per i 35 anni dello Sci Club Lastra, che proprio di recente ha visto una settimana di appuntamenti e una mostra fotografica presso lo Spedale di Sant’Antonio. Ma oggi è arrivata purtroppo la notizia che Roberto Cardini, ex dipendente comunale e presidente dello sci club (anzi “sempre presidente” come è scritto sulla targa che gli è stata donata dall’amministrazione comunale nel giorno dell’inaugurazione della mostra), non ce l’ha fatta.

“Oggi – lo ricorda così il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni sulla propria pagina Facebook – è scomparso un amico. Roberto Cardini ci ha lasciati all’età di 62 anni dopo una malattia. Oltre che dipendente comunale, era una persona cara che conoscevo da anni. Da sempre impegnato nel volontariato, nell’associazionismo, persona attiva e di gran cuore. Di lui resterà un bellissimo ricordo nella nostra comunità a cui era legato in maniera viscerale. Ciao Roberto…”. Parole che fanno eco con quelle pronunciate dallo stesso sindaco il giorno dell’apertura della mostra: “Il mio grazie più sincero va a Roberto Cardini, che di tutto questo è stato ed è sia l’anima che il “motore”…”. Parole che, quel giorno, hanno emozionato tutti i presenti, in modo particolare i tanti soci dello sci club che nell’occasione, ma non solo in quella, si sono stretti a Roberto in un abbraccio non solo simbolico. Oltre alle parole del sindaco, sono arrivate anche le condoglianze dei Veterani dello sport delle Signe “Nesti-Pandolfini” che hanno partecipato attivamente all’organizzazione di una serie di eventi per i 35 anni dello Sci Club Lastra e che anche oggi vogliono far sentire la loro vicinanza alla famiglia di Roberto: “Ciao Roberto, – scrivono sulla loro pagina Facebook – socio e amico di tanti, un abbraccio a Silvia, alla famiglia e a tutti gli amici dello Sci Club Lastra. Ci mancherai…”. Vicinanza a cui ovviamente si associa anche la redazione di Piananotizie. Il funerale sarà celebrato venerdì 2 luglio alle 15.30 nella chiesa della Natività.