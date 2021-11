“Di storia e di storie”, riprendono le presentazioni di libri in Salablu a Signa

SIGNA – Ripartono gli appuntamenti con la cultura in Salablu: tante le presentazioni di libri in programma entro la fine del 2021. Dopo il successo per la presentazione de “Il morso della storia” di Giovanni Pallanti, si prosegue sabato 27 novembre alle 11 con “Tra radici e valori. La lunga stagione politica di Tommaso Bisagno a cura di Pierandrea […]

SIGNA – Ripartono gli appuntamenti con la cultura in Salablu: tante le presentazioni di libri in programma entro la fine del 2021. Dopo il successo per la presentazione de “Il morso della storia” di Giovanni Pallanti, si prosegue sabato 27 novembre alle 11 con “Tra radici e valori. La lunga stagione politica di Tommaso Bisagno a cura di Pierandrea Vanni per Edizioni Medicea Firenze. Sul palco, insieme al curatore del volume, anche il sindaco di Signa Giampiero Fossi e il giornalista Antonio Lovascio (iniziativa su prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.signa.fi.it o al numero 055 875700).

In calendario anche le presentazioni di giovedì 2 dicembre alle 21 con “Gente di Dante”, antologia narrativa a cura dell’associazione culturale Gruppo Scrittori Firenze: a presentare il volume, gli autori del testo insieme a Daniela Corsini – illustratrice della copertina. Giovedì 9 dicembre alle 21 sarà invece la volta de “Gli anni dalla miseria nera al miracolo economico. Ricordi di Paolo Cintolesi e fratelli a cura di Maria Serena Quercioli, edito da Masso delle Fate. Infine appuntamento per martedì 14 dicembre alle 21 con “Accadeva in Firenze capitale. Racconti storici dal 1865 al 1871” di Cristina Gatti e Sergio Calamandrei (Carmignani editore). Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa anti contagio da Covid-19. Green Pass obbligatorio per l’ingresso.

(Nella foto l’ex sindaco di Signa Tommaso Bisagno)