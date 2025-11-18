“Diamoci una calmata”, il cabaret di Zera alla Lucciola

SESTO FIORENTINO – “Diamoci una calmata” è lo spettacolo di cabaret in scena alla Lucciola il 21 novembre alle 21. In scena Andrea Bruni, Alessia De Rosa, Annalisa Vinattieri, Cosimo Mazzini, Daniela Grigoli, David Cinelli, Francesco Renzoni, Nadia Capanni, Roberta Sanna, Sandra Balsimelli, Veronica Natali. “Ormai siamo tutti immersi nel grande mare della società della performance, ma ce l’abbiamo il salvagente? Forse ridere tutti insieme delle nostre manie, potrebbe salvarci. – dice Bruni – Ci dicono che dobbiamo essere migliori: più belli, più efficienti, più intelligenti”. Tutto questo ci porta a vivere una vita stressata e frenetica, forse è il caso di frenare e darci una bella calmata. Il vulcanico Andrea Bruni guida un gruppo di attori alla ricerca della calma perduta: tra scienze olistiche, manuali di auto sostegno, social, mindfulness e rimedi naturali ce la faranno i nostri eroi a trovare la soluzione. Un cabaret fatto di sketch esilaranti e surreali, uno spettacolo che diverte con intelligenza e originalità.