Diario dal Nepal. Banchelli e “Scuole insieme” dagli Appennini all’Himalaya

SESTO FIORENTINO – Apriamo la prima pagina del Diario dal Nepal.

Kathmandu, 21 dicembre – In queste ultime ore l’emozione è passata attraverso la “rete” assai intensamente tra il Nepal e l’Italia, Kathmandu, Firenze e Sesto Fiorentino. Si è infatti sviluppata la “tappa” che prevedeva le proposte di amicizia-gemellaggio tra scuole del ciclo-ambasciatore Marco Banchelli, ancora una volta impegnato in una intensa missione nelle terre dell’Himalaya.

Nella prima mattina il contatto con la Scuola Media Mazzanti di Firenze, dopo circa un paio d’ore una vera e propria proposta di gemellaggio che l‘Istituto Comprensivo n°3 di Sesto Fiorentino, tramite Banchelli, ha ufficialmente consegnato a Ram Khanal, Direttore della Secondary School “Kanti Iswori Rajya Laxmi” di Kathmandu.

Attraverso i collegamenti audio-video però, si è come avuto da subito anche la possibilità concreta di vedere volti e ambienti che dovrebbero essere in futuro i protagonisti principali dello sviluppo di questa opportunità attraverso i ragazzi.

Insieme al Dirigente scolastico Rita Carraresi, ed ad alcuni insegnanti che con grande entusiasmo hanno aderito da subito all’iniziativa, Ram Khanal ha proposto di interessare maggiormente i ragazzi nella fascia di età della scuola elementare. Anche se sembrano assai probabili gli sviluppi anche con alcune classi di II media del Comprensivo n°3.

Grande anche la soddisfazione di Marco Banchelli: “Certo che prevedere un inizio meglio d questo, era difficile. Anche se tanto da Letizia Bonito che da Rita Carraresi c’era comunque da immaginarselo! Anche se la mia emozione più intensa è stata la conoscenza di Ambika Pandey, una vecchia alunna della scuola di Kathmandu, divenuta poi insegnante e scrittrice, con una storia che in qualche modo intreccia anche la mia stessa esperienza in un modo incredibile”. Non sono da escludere altri contatti diretti già dal prossimo mese di gennaio, prima della conclusione di questa nuova missione di Marco Banchelli.