Diario dal Nepal. Marco Banchelli in diretta Facebook crea un “ponte” tra due ospedali

SESTO FIORENTINO – Questa volta il Diario dal Nepal di Marco Banchelli passa attraverso i social. In questi giorni, infatti, Banchelli, il ciclo-nauta sestese ambasciatore di pace si trova in Nepal e tra poco, alle 15.15 ora italiana sarà in diretta “facebook” con un saluto dal titolo “Vicinanze. Careggi Firenze-Manipal Pokhara. Primo collegamento di saluto e “vicinanza” tra due grandi realtà ospedaliere di Italia e Nepal. Insieme a Banchelli ci saranno Ganesh Bhakta Acharya e Simone Sforza per il reparto di Urologia diretto dal Prof. Marco Carini.

Nella foto che Banchelli ci ha inviato è con il sindaco Lorenzo Falchi