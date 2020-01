Diario dal Nepal. Scambio tra scuole, insegnanti e studenti

SESTO FIORENTINO – Prosegue il viaggio in Nepal di Marco Banchelli, sfogliamo qualche pagina dal suo diario.

Kathmandu – “Se qualcuno mi avesse detto solamente fino a pochi anni fa, che un giorno mi sarei trovato a presentare e proporre per le scuole italiane questo progetto di scambio scolastico per studenti ed insegnati, probabilmente l’avrei accolto con un sorriso più ironico che di speranza” . Queste le parole con cui il ciclo-ambasciatore Marco Banchelli commenta immediatamente dopo l’incontro con la segreteria della “Malpi Internationa School” nella quale sono state tracciate le linee essenziali della proposta. In pratica, ricordando lo stesso progetto europeo “Erasmus”, viene ad aprirsi questa nuova possibilità di incontro e scambio tra scuole di Nepal e Italia, rivolta oltre che a studenti e studentesse tra i 13 ed i 16 anni, anche tutti quei docenti interessati ad un’esperienza di insegnamento della loro materia. La Malpi School, che proprio lo scorso dicembre ha festeggiato i suoi primi 20 ani di attività, ha anche il grande privilegio di avere la propria sede ad una trentina di chilometri da Kathmandu. Verso le piccole valli pre-himalayane che si aprono dall’ “Arniko Road” un’antica strada verso Kodari, località di confine con il Tibet. Arrivando nel complesso scolastico si ha come la sensazione di trovarsi in un vero e proprio “college” autonomo: con palazzine residenziali per studenti (divise tra maschi e femmine) e per docenti, aule e laboratori, teatro, sala mensa/ricreativa e impianti sportivi, compresa una piscina. Tutto immerso nel verde e nella tranquillità di un’area assai più lontana dal caos della capitale dei chilometri che la separano.

Studenti e studentesse, come pure gli insegnanti, avranno le medesime condizioni: viaggio a loro carico con vitto e alloggio offerti dalla scuola. Sarà possibile effettuare soggiorni anche di una sola settimana, ma tutti i partecipanti dovranno comunque attivare la propria scuola di provenienza ad una disponibilità nell’accogliere (e magari far ospitare in abitazioni private) eventuali allievi ed insegnanti della Malpi School che volessero poi ripetere la stessa esperienza in Italia. Come già con successo è recentemente accaduto con scuole e studenti di Stati Uniti e Polonia. ([email protected] con “oggetto”: International Exchange Programme).

“E pensare che già mi era sembrata una giornata indescrivibile quando mi sono ritrovato ad essere ospite d’onore ai Giochi Sportivi di fine anno – prosegue Banchelli – con quasi tutti i 400 ragazzi divisi in quattro squadre, coinvolti in gare di atletica ma anche di musiche e coreografie del Nepal. Una specie di Olimpiadi in miniatura dove hanno fatto sfilare in mio onore anche le bandiere d’ Italia e Europa. Alla fine ho anche premiato la squadra seconda classificata”. La responsabile del Consiglio di Amministrazione della scuola, la signora Prakriti Sherchan ha molto apprezzato un motto assai caro al ciclo-ambasciatore “Sport in Peace” ed a sua volta ha presentato quello della scuola: Enquiring, Endeavouring and Exelling” (Ricerca, impegno ed eccellenza). Tre parole che sicuramente meglio di tante altre rappresentano lo spirito di questa scuola-college: uno stile tipicamente anglo-sassone con il valore aggiunto delle genti del Nepal”.